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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأغلى بـ 140 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أسعار الكتب الخارجية
أسعار الكتب الخارجية

قال أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الكتب الخارجية عبارة عن 3 أو 4 شركات كبرى هي التي تنتج تلك الكتب للطلبة، وأقصى كتاب خارجي لا يتعدى سعره الـ 140 جنيه، والأمر لا يرتبط بالسنوات الدراسية، وإنما يرتبط بعدد الأوراق الموجودة في الكتاب لأن صناعة الكتاب مرتبطة بسعر الورق، لافتا إلى أنه بسبب أزمة الكتب الخارجية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل مع المؤسسات المنتجة لهذه الكتب. 

اتحاد الصناعات يفجر مفاجأة بشأن أسعار الكتب الخارجية

وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه حصل على معلومة مؤكدة من تلك المؤسسات أن أعلى سعر في الكتب الخارجية هو 140 جنيها فقط لا غير، وهذه الأسعار في كل المراحل ومنها الثانوية العامة، "بحسب الكتب أغلى كتاب بـ 140 جنيها، حتى في الثانوية العامة". 

وتابع عضو اتحاد الصناعات، أن التمسك بالحصول على الكتب الخارجية من قبل الطلاب رغم تغير نظام التعليم، هو بسبب الثقافة الموجودة عند الطلبة فيما يتعلق بالكتب الخارجية، لافتا إلى أن الأسعار المتداولة غير صحيحة خاصة أنه تواصل مع مسئولين في الشركات الكبرى. 

وفجر محمد علي خير مفاجأة مدوية قائلا إن كتب الثانوية العامة سعرها في الأسواق بـ 500 جنيه و600 جنيه للكتاب الواحد، وهذا أمر لا يجب السكوت عليه، "الأرقام اللي بتقولها دي يا فندم أسعار كتب المرحلة الابتدائية بس". 

وأضاف "خير"، أنه يوجد مبالغة واضحة في أسعار الكتب الخارجية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، وأولياء الأمور بدأوا يشتكون من الأمر، حتى وصل الأمر إلى البرلمان، والذي بدأ في التحرك حول هذا الأمر في الفترة الأخيرة.

الكتب الخارجية محمد على خير برنامج المصري أفندي المحور اتحاد الصناعات

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