الكيلوباترا بـ60 جنيه.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق السوداء

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن أسعار السجائر في الأسواق صعبة للغاية، خاصة في ظل استغلال بعض التجار الجشعة الأمر من أجل التربح منه، إذ أن علبة السجائر بسعر 24 جنيه، أصبح سعرها أكثر من الضعف بشكل كبير، موضحا أن التاجر الجشع يتربح 40 ألف جنيه في كل ألف علبة سجائر يحصل عليها، "ده مال حرام بيتربحه".

مفاجأة في أسعار السجائر في السوق السوداء

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن سعر السجائر الكيلوباترا في السوق السوداء وهي أقل فئة في السجائر وصلت لـ 60 جنيه في السوق السوداء، وهو ما يدل على الفجوة الكبرى التي تشهدها أسعار السجائر في مصر.

وتابع محمد علي خير، أن شركة الشرقية للدخان أعلنت عن حل أزمة السجائر خلال الأيام المقبلة، من خلال طرح 8 مليون علبة سجائر من الكيلوباترا والبوكس بشكل يومي من أجل حل الأزمة، والقضاء على جشع التجار.

ومن جانبه تحدث إبراهيم مبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان في اتحاد الصناعات، إن 75% من أرباح السجائر تذهب للحكومة في صورة ضرائب، ووزير المالية يرغب في الحصول على حوالي 87 مليار جنيه من السجائر كضرائب، وهذا لن يحدث في ضوء ما يشهده السوق في الوقت الحالي، خاصة أن الجميع في انتظار تشريع ضريبي خاص بزيادة أسعار السجائر.

وأضاف "مبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن التجار استغلوا إجازة البرلمان لمدة ثلاثة أشهر، وقاموا بتخزين السجائر، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السجائر في الأسواق، والجميع في انتظار التشريع الضريبي، من أجل ضبط أسعار السجائر.

وتابع رئيس شعبة الدخان، أنه إذا تم ضخ أكثر من 8 مليون في اليوم الواحد دون تعديل طريقة التسويق، لن يجد جديد في أسعار السجائر، مشددا على أن التشريع الضريبي المنتظر من الحكومة مهم جدا من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، "لو متمش وضع التشريع الضريبي المنتظر كل الجهود الحالية لن تفيد بشيء أمام جشع التجار اللي عاوزين يستغلوا الأزمة".