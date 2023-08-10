عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلوباترا بـ60 جنيه.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق السوداء

أسعار السجائر في
أسعار السجائر في السوق السوداء

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن أسعار السجائر في الأسواق صعبة للغاية، خاصة في ظل استغلال بعض التجار الجشعة الأمر من أجل التربح منه، إذ أن علبة السجائر بسعر 24 جنيه، أصبح سعرها أكثر من الضعف بشكل كبير، موضحا أن التاجر الجشع يتربح 40 ألف جنيه في كل ألف علبة سجائر يحصل عليها، "ده مال حرام بيتربحه". 

مفاجأة في أسعار السجائر في السوق السوداء 

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن سعر السجائر الكيلوباترا في السوق السوداء وهي أقل فئة في السجائر وصلت لـ 60 جنيه في السوق السوداء، وهو ما يدل على الفجوة الكبرى التي تشهدها أسعار السجائر في مصر. 

وتابع محمد علي خير، أن شركة الشرقية للدخان أعلنت عن حل أزمة السجائر خلال الأيام المقبلة، من خلال طرح 8 مليون علبة سجائر من الكيلوباترا والبوكس بشكل يومي من أجل حل الأزمة، والقضاء على جشع التجار. 

ومن جانبه تحدث إبراهيم مبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان في اتحاد الصناعات، إن 75% من أرباح السجائر تذهب للحكومة في صورة ضرائب، ووزير المالية يرغب في الحصول على حوالي 87 مليار جنيه من السجائر كضرائب، وهذا لن يحدث في ضوء ما يشهده السوق في الوقت الحالي، خاصة أن الجميع في انتظار تشريع ضريبي خاص بزيادة أسعار السجائر. 

وأضاف "مبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن التجار استغلوا إجازة البرلمان لمدة ثلاثة أشهر، وقاموا بتخزين السجائر، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السجائر في الأسواق، والجميع في انتظار التشريع الضريبي، من أجل ضبط أسعار السجائر. 

وتابع رئيس شعبة الدخان، أنه إذا تم ضخ أكثر من 8 مليون في اليوم الواحد دون تعديل طريقة التسويق، لن يجد جديد في أسعار السجائر، مشددا على أن التشريع الضريبي المنتظر من الحكومة مهم جدا من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، "لو متمش وضع التشريع الضريبي المنتظر كل الجهود الحالية لن تفيد بشيء أمام جشع التجار اللي عاوزين يستغلوا الأزمة". 

أسعار السجائر علبة السجائر المحور برنامج المصري أفندي السجائر الكيلوباترا إبراهيم مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

ترشيحاتنا

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

أشرف صبحي يتابع منشآت المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

12 نصيحة تحافظ بها على أجهزتك الكهربائية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة| انفوجراف

التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

أشرف صبحي يوجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بالمنتخبات القومية

رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع روجر إبانيز قادمًا من روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ