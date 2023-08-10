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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجعت بنسبة 50%.. مفاجأة بشأن معدلات انقطاع الكهرباء في الأيام الأخيرة

مفاجأة بشأن انقطاع
مفاجأة بشأن انقطاع الكهرباء

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن معدلات انقطاع الكهرباء انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما كان يشهده المواطن المصري على مدار الأسابيع الماضية، وسط حالة من الغضب والاستياء الكبيرة التي شهدتها العديد من المنازل المصرية بسبب انقطاع الكهرباء، وسط تساؤلات عديدة حول سبب الانقطاع وتخفيف الأحمال. 

 

محمد علي خير يتحدث عن أزمة انقطاع الكهرباء 

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن معدلات انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة انخفضت بنسبة 50%، وشهدت تراجعا واضحا، وذلك بناء على رؤيته الشخصية، "أنا بكلمك على استخدامي الشخصي أنا وأصدقائي والأقارب والموجودين في البرنامج، الانقطاع في الكهرباء قل بشكل واضح في الفترة الأخيرة، ومتوسط الانقطاع أصبح ساعة لـ ساعة ونصف يوميا فقط". 

 

وتابع محمد علي خير، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة كلا من وزير الكهرباء، ووزير البترول، لبحث وضع خطة طويلة الأمد حول الكهرباء وإنتاج الغاز، حتى لا يتم مفاجئة المواطنين، ووضع خطة للصيف المقبل أيضا، إذ أن الرئيس يرغب في حسم هذا الملف بشكل كامل. 

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية لديها إنجاز تفخر به وهو العمل على مضاعفة الكهرباء في مصر من 30 ألف ميجا وات لـ 60 ألف ميجا وات، وملف الكهرباء واحد من الملفات التي حققت فيها الحكومة نجاحا كبيرا، ولكن مع أول أزمة كبرى لم ير المواطن النجاحات التي تم التحدث عليها.

 

وطالب محمد علي خير، بضرورة وجود شفافية بين الحكومة والمواطن المصري حول الأزمات، حيث إنه يجب أن يكون لدى الحكومة قدر كبير من الشفافية والوضوح حول أسباب انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال لكي يوجد دعم من المواطن للحكومة المصرية، "تعالى قولي فيه الأسباب عشان المواطن يبقى على وعي". 

 

ولفت إلى أنه بعض خبراء الطاقة ومنهم أسامة كمال والذي تواصل معه شخصيا، وأكد له أن حقول الغاز لا تنتج نفس المستوى بشكل سنوي، وهناك حديث عن تراجع في إنتاج حقل ظهر في عام 2024، على أن يعود للإنتاج بغزارة من جديد في عام 2025. 

انقطاع الكهرباء المواطن المصري محمد على خير برنامج المصري أفندي المحور

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