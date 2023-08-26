الغرف التجارية: بدأنا التواصل مع نظرائنا في دول «بريكس» لتفعيل التعاون المشترك

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك 22 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى تجمع "بريكس"، مشيرا إلى أن اختيار مصر ضمن عدد محدود من الدول للانضمام إلى هذا التجمع؛ يعتبر إنجازا للدبلوماسية المصرية.



وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على إحداث توازن سياسي مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية.

الحبوب

واشار إلى ان "بريكس" يسعى للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا الأمر في صالح مصر، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع مثل الحبوب بالدولار، وشراء مثل هذه السلع أمر جيد ويصب في صالح الدولة المصرية، ولكنه سيأخذ بعض الوقت.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة التي يحق لها تصدير منتجاتها دون جمارك للعديد من دول العالم، ولذلك هناك الكثير من الدول تسعى للاستثمار في مصر، للتصدير للولايات المتحدة والكثير من الدول بدون جمارك.

وأكد أن هناك تواصل مع اتحاد غرف دول “بريكس”؛ لتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص بين مصر ودول تجمع "بريكس خلال الفترة المقبلة.