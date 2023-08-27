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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد قفزة ملحوظة خلال اليومين الماضيين، إذ يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الأصفر من عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

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سعر الذهب الآن 

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا ليعود سعر جرام الأصفر من عيار 18 إلى 1,924 جنيها كأقل سعر اليوم بعدما لامس الـ2000 جنيه، فيما هبط سعر جرام المعدن من أقل الأعيرة وهو عيار 12 إلى 1,283 جنيها فقط.

 أسعار الذهب

300 جنيه 

تراجع سعر سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، إلى 17,960 جنيها بعد 18240 قبل ساعات، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن.

أسعار الذهب في مصر 

ويبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,589 جنيهًا.
 أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,265 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت، من عيار 18: 1,941 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,941 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 17,960 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

أما سعر أوقية الذهب اليوم عالميا في العقود الفورية، سجلت 1914 دولارا بحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وقبل شراء المشغولات الذهبية يبحث المقبلون على الشراء عن أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، محل اهتمام الراغبون في الشراء وليس البيع.

 أسعار الذهب

حساب سعر المصنعية يكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، بينما تكون مصنعية الذهب المستعمل نحو بين 20-25 جنيها حسب كل تاجر ذهب.

مصنعية السبائك تكون مختلفة، إذ يتم احتساب المصنعية بشكل مختلف ، فيبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

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