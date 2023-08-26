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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار قبل تصريحات الفيدرالي الأميركي

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.
              
وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1913.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1941.30 دولار.
              
وارتفع الذهب نحو 1.3% منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس اول امس الخميس.
              
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس "من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارًا".               

وأضاف "من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب".
              
والدولار في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
              
وللحصول على مزيد من الدلائل بشأن مسار أسعار الفائدة، سوف يركز المستثمرون على تصريحات باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المتوقعة في وقت لاحق من اليوم في ندوة سنوية اقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنج.
              
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.05 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1232.13 دولار.
              
وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

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