عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2260 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب  بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوعية متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وهذا سعر عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-8-2023

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتداول  الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية وخلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1915 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2583 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1507 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا،  واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع ختام تعاملات أمس الجمعة، وذلك على الرغم من تحقيق الذهب أفضل أسبوع له في ستة أسابيع، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع، ويعزي التراجع لتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي،  خلال كلمته في ندوة جاكسون هول، حيث أكد على نية الفيدرالي في رفع الفائدة مرة أخرى،. وعلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة في مستويات متشددة حتى يتم ضمان هبوط مستدام للتضخم إلى 2%، حيث اعتبر، أن نمو الاقتصاد بشكل يفوق المتوقع وكذلك قوة سوق العمل قد تؤدي إلى الاضرار بخطة الفيدرالي لخفض الفائدة.

سعر عيار 21 اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26 أغسطس 2023

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ