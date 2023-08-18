10 جنيه في الجرام | تراجع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد في مختلف الأعيرة الذهبية حيث سجل سعر الذهب عيار 21 ، 2260 جنيه مقارنة بـ 2270 جنيه في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2583 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2368جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2260 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1937جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1507جنيهًا.



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1291جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18080 جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.5 مليون جنيه .

سعر كيلو الذهب



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1890 دولار



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.