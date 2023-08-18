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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب عيار 21 في السعودية اليوم

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة  العربية السعودية اليوم،الجمعة 18 اغسطس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (228.6 ريال سعودي ) أي ما يعادل (60.82 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22(209.06  ريال سعودي ) أي ما يعادل (55.75 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (199.56 ريال سعودي ) أي ما يعادل (53.22 دولار أمريكي).

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1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

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مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (171.05 ريال سعودي ) أي ما يعادل (45.61 دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو  (133.04 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 35.48 دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (111.03 ريال سعودي ) أي ما يعادل (30.41 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7093 ريال سعودي ) أي ما يعادل نحو  1891دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1596 ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 425.73 دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (228 الف ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 60 الف دولار أمريكي.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 الجنيه الذهب ريال سعودي

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