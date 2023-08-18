مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الجمعة، وعلي الرغم من ذلك يتجه المعدن الأصفر لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1892.30 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المئة، مسجّلةً 1922.90 دولارًا، حسبما نقلت رويترز.



وحققت الفضة مكاسب بنسبة 0.4 في المئة في المعاملات الفورية، لتصل إلى 22.78 دولارًا، فيما زاد البلاتين 0.6 في المئة، مسجلًا 894.72 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة، ليصل سعره إلى 1221.48 دولارًا.

