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تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب وأسعار العملات العربية والأجنبية. 

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تذبذب وتراجع بعد حالة من الارتفاع الكبير التي شهدها المعدن الأصفر ليعود للهبوط مرة أخري خاصة بعد أعلي قمة سجلها فى أبريل الماضي حيث بلغ وقتها جرام الذهب عيار 21 حوالي 2800 جنيها.
و قد سجل الذهب عيار ٢٤ :بيع 2,571 شراء 2,594
عيار 21 بيع 2,250 شراء 2,270
عيار 18 بيع 1,929 شراء 1,946
عيار 14 بيع 1,500 شراء 1,513
عيار 12 بيع 1,286 شراء 1,297
الجنيه الذهب بيع 18,000 شراء 18,160
وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الجمعة مع أسعار المعدن الأصفر فى 27 أبريل الماضي حيث وصلت أسعار الذهب آنذاك إلي ذروتها حيث سجل عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام عليه فقد انخفض الجرام حوالي 530 جنيها بعدما استقر اليوم عند 2270جنيها.

بلغ وقتها سعر الذهب عيار 24 نحو 2971.5 جنيها للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة وبلغ سعر الذهب عيار 18 فى 24 أبريل ، نحو 2400 جنيها للجرام.

وتشير التوقعات إلي هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يعد فرصة للشراء بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة أو للمستثمرين.

وبالنسبة لأسعار الدولار على المستوى المحلي فقد واصلت  الاستقرار مقابل الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .
وسجّل سعر الدولار أعلى قيمة له مقابل الجنيه  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

و سجل الدولار في البنك الاهلي المصري شراء  30.85 جنيه 
بيع 30.95 جنيه
سعر اليورو 33.69 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 39.46 جنيه للبيع، و39.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 100.50 جنيه للبيع، و100.16 جنيه للشراء.
وارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ 1 أغسطس بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، ارتفع الروبل إلى 93 مقابل الدولار الأمريكي وإلى 101 مقابل اليورو س للمرة الأولى منذ 1 أغسطس.

وعزا المتداولون في السوق الانتعاش إلى الأخبار التي تفيد بأن السلطات الروسية ستمتنع عن فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال لوقف انخفاض الروبل.

وربط الاقتصاديون انخفاض قيمة العملة الروسية بانخفاض حجم مبيعات إيرادات النقد الأجنبي من قبل المصدرين.

ووفقا لوسيلة الإعلام الروسية “فيدوموستي”، تم اتخاذ قرار بتأجيل تشديد ضوابط رأس المال في الوقت الحالي مقابل تنازلات من المصدرين. وأفيد بأن مجلس الوزراء قد توصل إلى اتفاق غير رسمي مع كبار المصدرين في البلاد تعهد بموجبه هذا الأخير بزيادة مبيعات إيراداته من العملات الأجنبية.

وفي العام الماضي، فرضت السلطات الروسية قيودا صارمة على حركة رأس المال بعد انهيار الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية بسبب العقوبات الغربية.

وشمل ذلك البيع الإلزامي ل 80٪ من أرباح الفوركس لدعم الروبل، وطلب من المصدرين بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتهم لدى المصارف المأذون لها بالمبلغ الذي يحدده مرسوم رئاسي. بعد أن تكيف الاقتصاد مع العمل في ظل العقوبات وتعافى الروبل، ألغى بنك روسيا ضوابط رأس المال.

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