500 جنيه دفعة واحدة.. انهيار جديد يضرب أسعار الذهب قريبا وهذا سعر عيار 21

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تذبذب وتراجع بعد حالة من الارتفاع الكبير التي شهدها المعدن الأصفر ليعود للهبوط مرة أخري خاصة بعد أعلي قمة سجلها فى أبريل الماضي حيث بلغ وقتها جرام الذهب عيار 21 حوالي 2800 جنيها.



هبوط أسعار الذهب



وتعد أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة لدي المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة وأيضا الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار العالمية.



أسعار الذهب اليوم



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,571 شراء 2,594

عيار 22 بيع 2,357 شراء 2,378

عيار 21 بيع 2,250 شراء 2,270

عيار 18 بيع 1,929 شراء 1,946

عيار 14 بيع 1,500 شراء 1,513

عيار 12 بيع 1,286 شراء 1,297

الاونصة بيع 79,971 شراء 80,682

الجنيه الذهب بيع 18,000 شراء 18,160

الكيلو بيع 2,571,429 شراء 2,594,286



وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الجمعة مع أسعار المعدن الأصفر فى 27 أبريل الماضي حيث وصلت أسعار الذهب آنذاك إلي ذروتها حيث سجل عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام عليه فقد انخفض الجرام حوالي 530 جنيها بعدما استقر اليوم عند 2270جنيها.

فيما بلغ وقتها سعر الذهب عيار 24 نحو 2971.5 جنيها للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة وبلغ سعر الذهب عيار 18 فى 24 أبريل ، نحو 2400 جنيها للجرام.



وتشير التوقعات إلي هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يعد فرصة للشراء بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة أو للمستثمرين.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفع سعر الأونصة ليسجل 1900 دولار، فيما زادت التوقعات حول انهيار الذهب بنسبة كبيرة قبل أن يعود للارتفاع مجدداً، ومن المتوقع أن يصل ل 900 دولار للأونصة، أي أنه سيخسر أكثر من 50% من قيمته.



و استقر الذهب تحت 1900 دولار للأوقية، اليوم، عند أدنى مستوياته في 5 أشهر بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما قلل من الطلب على أصول السبائك التي لا تحمل فائدة.



تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020.