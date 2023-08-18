محافظ البنك المركزي العراقي: الاحتياطي من الذهب يبلغ 132 طنا

أعلن علي العلاق، محافظ البنك المركزي في العراق، أن احتياطي بلاده من الذهب يبلغ حاليا نحو 132 طناً من المعدن النفيس.

وبحسب وكالة أنباء “سي أن بي سي عربية”، فقد قال العلاق، إن هناك مستقبلا للذهب وأن العراق يمتلك 132 طناً، لافتًا إلى أن "هناك توجهًا للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".

وأوضح محافظ البنك المركزي في العراق أن "الحديث عن دخول 14 مصرفًا أجنبيًا للعراق غير صحيحة"، مبينًا أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".

وأشار علي العلاق، إلى أن "البنك المركزي طلب من الحكومة 46 تريليون دينار، وأن 30 منها في حكومة الكاظمي".