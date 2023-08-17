5 جنيهات في الجرام.. ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، 17 أغسطس 2023 بنحو 5 جنيهات للأعيرة الكبرى بإنخفاض نسبة الإرتفاع كلما قل قيمة العيار.

فيما خسر سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 95 جنيها من رصيده منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى تعاملات اليوم الخميس ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 17-8-2023 نحو 2270 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,571 شراء 2,594

عيار 22 بيع 2,357 شراء 2,378

عيار 21 بيع 2,250 شراء 2,270

عيار 18 بيع 1,929 شراء 1,946

عيار 14 بيع 1,500 شراء 1,513

عيار 12 بيع 1,286 شراء 1,297

الاونصة بيع 79,971 شراء 80,682

الجنيه الذهب بيع 18,000 شراء 18,160

الكيلو بيع 2,571,429 شراء 2,594,286

قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب عالميا

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية، وفق ما نشرته رويترز.