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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، اليوم الخميس، حيث أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأمريكي، مما زاد من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

واستقر الذهب عند 1893 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 15 مارس عند 1888.30 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ إلى 1922.60 دولار.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، الذي صدر أمس الأربعاء، عن انقسام صناع السياسة حول ضرورة رفع أسعار الفائدة الإضافية، حيث لا يزال "معظمهم" يعطي الأولوية لمكافحة التضخم على التهديدات الاقتصادية.

أشار بعض المشاركين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر الأربعاء.

وجاء في المحضر، الذي وافق فيه صانعو السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 5.25٪ -5.50٪: “ظل المشاركون حازمين في التزامهم بخفض التضخم إلى  هدف 2٪.. استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من تشديد السياسة النقدية”.

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ومع ذلك، يبدو أن الأصوات التحذيرية بشأن آثار استمرار التشديد النقدي تلعب دورا أكثر بروزا في النقاش الذي دار في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على أن انتشار الرأي في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اتسع مع قيام صناع السياسة بتقييم الأدلة على انخفاض التضخم والحكم على الضرر المحتمل للوظائف والنمو الاقتصادي إذا تم رفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

على سبيل المثال، دعا زوجان من المشاركين إلى ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو.

وقال المحضر إن المجموعة ناقشت أيضا العديد من اعتبارات إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية. وعلى الرغم من أن الأغلبية أبقت على التضخم باعتباره الخطر الرئيسي، بعض المشاركين بأنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي كان مرنا وظل سوق العمل قويا، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة.

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