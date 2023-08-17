جرام الذهب يخسر 100 جنيه دفعة واحدة.. اعرف الأسعار

خسر سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 100 جنيه من رصيده منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى تعاملات اليوم الخميس ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 17-8-2023 نحو 2260 جنيها للجرام.

هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589 عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120 الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب عالميا

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية، وفق ما نشرته رويترز.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس آذار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك تراجعا تاريخيا لأول مرة منذ شهور، لتهبط الأوقية إلى أقل من 1900 دولار مسجلة 1895 دولارا بختام تعاملات أمس، الأربعاء.

ويستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي.

و انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن يصل الذهب منطقة 1890 دولارا للأوقية.

وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة لأسعار الذهب، والتي تؤكد جميعها أن الذهب سيستمر فى الانخفاض، ومن الممكن أن يكسر منطقة 1958.