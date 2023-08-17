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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جرام الذهب يخسر 100 جنيه دفعة واحدة.. اعرف الأسعار

صدى البلد

خسر سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 100 جنيه من رصيده منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى تعاملات اليوم الخميس ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 17-8-2023 نحو 2260 جنيها للجرام.

هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,566 شراء 2,589
عيار 22بيع 2,352 شراء 2,373
عيار 21بيع 2,245 شراء 2,265
عيار 18بيع 1,924 شراء 1,941
عيار 14بيع 1,497 شراء 1,510
عيار 12بيع 1,283 شراء 1,294
الاونصةبيع 79,794 شراء 80,505
الجنيه الذهببيع 17,960 شراء 18,120
الكيلوبيع 2,565,714 شراء 2,588,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب عالميا

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية، وفق ما نشرته رويترز.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس آذار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار  أوقية الذهب في بورصة نيويورك تراجعا تاريخيا لأول مرة منذ شهور، لتهبط الأوقية إلى أقل من 1900 دولار مسجلة 1895 دولارا بختام تعاملات أمس، الأربعاء.

ويستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي.

و انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن يصل الذهب منطقة 1890 دولارا للأوقية.

وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة لأسعار الذهب، والتي تؤكد جميعها أن الذهب سيستمر فى الانخفاض، ومن الممكن أن يكسر منطقة 1958.

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