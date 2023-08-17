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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة انخفاض خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بعد القفزة القوية التي شهدها المعدن الأصفر، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2260 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ويتابع الراغبون فى شراء الشبكة وأيضا المستثمرون جميع مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

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900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

ويتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي، كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583
عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368
عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260
عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937
عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507
عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291
الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327
الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080

وشهدت أسعار الذهب حالة هبوط قوية الأيام الماضية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2,583 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار  أوقية الذهب في بورصة نيويورك تراجعا تاريخيا لأول مرة منذ شهور، لتهبط الأوقية إلى أقل من 1900 دولار مسجلة 1895 دولارا بختام تعاملات أمس، الأربعاء.

ويستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي.

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و انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن يصل الذهب منطقة 1890 دولارا للأوقية.

وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة لأسعار الذهب، والتي تؤكد جميعها أن الذهب سيستمر فى الانخفاض، ومن الممكن أن يكسر منطقة 1958.

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