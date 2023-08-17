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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب عالميا، حيث تراجع سعر الأوقية إلى ما دون مستوى الـ 1900 دولار حتى وصلت إلى 1895 دولارا بختام تعاملات أمس الاربعاء.

فيما استقر سعر الذهب في مصر اليوم بعد سلسلة من التذبذبات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1,903 جنيها للبيع ، و1,929 جنيها للشراء.

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 يشهد سوق الذهب تذبذبا خلال الفترة الحالية، حيث ترتفع الاسعار وتنخفض بشكل مفاجئ، و يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب الخميس 17-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيهًا.

 

يستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك القادم.

و انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولارا للأونصة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 جنيها ، شراء 2,571 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 جنيها ، شراء 2,250 جنيها.

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,571
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,357
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,250
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,929
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,500
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,286
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,971
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 18,000
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,571,429

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 جنيها ، شراء 1,929 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 جنيها، شراء 18,000 جنيه.

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