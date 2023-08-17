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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أعلى 10 محافظات في عدد المواليد

صدى البلد

بلغ عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون 185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، وفقا لبيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود، وفي الساعة 250 مولود، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022.

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أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022
1. الجيزة 201.5 ألف مولود.
2. القاهرة 180.3 ألف مولود.
3. المنيا 161.5 ألف مولود.
4. الشرقية 154.5 ألف مولود.
5. سوهاج 150.6 ألف مولود.
6. البحيرة 141.8 ألف مولود.
7. أسيوط 134.7 ألف مولود.
8. الدقهلية 121.9 ألف مولود.
9. القليوبية 115 ألف مولود.
10. الإسكندرية 97.1 ألف مولود.

المواليد عدد مواليد مصر عدد المواليد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عدد السكان مصر

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