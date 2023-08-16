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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

31 حالة طلاق في الساعة.. بيان هام من "التعبئة العامة والإحصاء"

صدى البلد

سجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين، وذلك وفقا لبيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

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حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

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1. القاهرة 57.2 ألف حالة.
2. الإسكندرية 26.3 ألف حالة.
3. الجيزة 24.1 ألف حالة.
4. الشرقية 19 ألف حالة.
5. الدقهلية 17.7 ألف حالة.
6. القليوبية 14.2 ألف حالة.
7. الغربية 13.5 ألف حالة.
8. البحيرة 13 ألف حالة.
9. المنوفية 8.4 ألف حالة.
10. المنيا 8 آلاف حالة.

وسجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولودا كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5  ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

الطلاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حالات الطلاق الزواج مصر

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