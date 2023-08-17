سعر الدولار اليوم الخميس بجميع البنوك العاملة في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17-8-2023، للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.

يقدم موقع “صدى البلد”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 ووفقا لآخر تحديث صادر عن البنوك.

وقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي، أعلى قيمة للدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار في مصر اليوم

البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

مصرف أبوظبى الإسلامي

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95

بنك المشرق

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق،إتش أس بى سى HSBC، بلوم ،ميد بنك) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.