مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

يقدمه موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار، ومعرفة اسعار الذهب بالصاغات المختلفة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

و يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء، اذا وصل اليوم الذهب عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه، والذي سجل أمس عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357 جنيه.

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286 جنيه.

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000جنيه.

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 جنيه.

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.