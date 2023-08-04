أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 1% لتسجل 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 750 جنيه من أعلى مستوياته عند 2900 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-8-2023 مستوى 2156 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بيع 2,145 شراء 2,156

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,839 شراء 1,848

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع 2,451 شراء 2,464

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 17,184 شراء 17,284

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,464 عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,258 عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,156 عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,848 عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,437 عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,231 الاونصة بيع 76,239 شراء 76,595 الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,240 الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,462,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عالميا

سجل الذهب استقرارا نسبيا بقرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار، وفق "رويترز

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات بعض المحللين بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.

من المقرر أن يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وفقًا لاستراتيجيي العملات الأجنبية الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وتشير هذه التوقعات إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال هذه الفترة، بالتزامن مع حفاظ الدولار على قوته، حيث يتفاعل المعدن الأصفر عكسيًا مع العملة الأمريكية.

قوة الدولار المتجددة.

على الرغم من أن صافي مراكز الدولار القصيرة سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2021، فقد ارتفع الدولار بنحو 3٪ من أدنى مستوياته في أكثر من عام في 14 يوليو وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تزامنت القوة المتجددة للدولار مع تراجع في مسيرة اليورو الممتازة خلال الأسابيع القليلة الماضية - لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.4٪ تقريبًا مقابل الدولار لهذا العام - وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

من غير المرجح أن يتخلى الدولار عن المكاسب الأخيرة في الأشهر المقبلة، وفقًا لاستطلاع لرويترز شمل 70 استراتيجيًا للعملات الأجنبية، حيث أظهر المسح أن معظم العملات الرئيسية لن تستعيد أعلى مستوياتها الأخيرة لمدة ستة أشهر على الأقل.