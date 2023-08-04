عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة 1%

صدى البلد

أعلن البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 1% لتسجل 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 750 جنيه من أعلى مستوياته عند 2900 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-8-2023 مستوى 2156 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  بيع 2,145 شراء 2,156

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,839 شراء 1,848

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع 2,451 شراء 2,464

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 17,184 شراء 17,284

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,451 شراء 2,464
عيار 22بيع 2,247 شراء 2,258
عيار 21بيع 2,145 شراء 2,156
عيار 18بيع 1,839 شراء 1,848
عيار 14بيع 1,430 شراء 1,437
عيار 12بيع 1,226 شراء 1,231
الاونصةبيع 76,239 شراء 76,595
الجنيه الذهببيع 17,160 شراء 17,240
الكيلوبيع 2,451,429 شراء 2,462,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 عالميا

سجل الذهب استقرارا نسبيا بقرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار، وفق "رويترز

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات بعض المحللين بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.

من المقرر أن يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وفقًا لاستراتيجيي العملات الأجنبية الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وتشير هذه التوقعات إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال هذه الفترة، بالتزامن مع حفاظ الدولار على قوته، حيث يتفاعل المعدن الأصفر عكسيًا مع العملة الأمريكية.
قوة الدولار المتجددة.

على الرغم من أن صافي مراكز الدولار القصيرة سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2021، فقد ارتفع الدولار بنحو 3٪ من أدنى مستوياته في أكثر من عام في 14 يوليو وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تزامنت القوة المتجددة للدولار مع تراجع في مسيرة اليورو الممتازة خلال الأسابيع القليلة الماضية - لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.4٪ تقريبًا مقابل الدولار لهذا العام - وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

من غير المرجح أن يتخلى الدولار عن المكاسب الأخيرة في الأشهر المقبلة، وفقًا لاستطلاع لرويترز شمل 70 استراتيجيًا للعملات الأجنبية، حيث أظهر المسح أن معظم العملات الرئيسية لن تستعيد أعلى مستوياتها الأخيرة لمدة ستة أشهر على الأقل.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة الذهب عيار 21 اليوم جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

ترشيحاتنا

النيابة تكشف من يقف وراء استهداف المجتمع وزعزعة أمنه بقضية قتل طبيب الساحل

زيلينسكي : نمسك بزمام الأمور في الهجوم المضاد رغم الصعوبات

دعاء النبي في جوف الليل .. ردده لعلها ساعة إجابة

أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة 1%

محاولة اغتيال علي جمعة وقاضي المعزول مرسي .. سلسلة من الاتهامات تنتظر الهارب وجدي العربي

حكايات قبل النوم.. ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي يغزو الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ