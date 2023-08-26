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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.


وشهدت  أسعار الذهب حالة انخفاض متتالي على مستوي جميع الأعيرة الذهبية ليصل عيار 21 حوالي 2265 جنيها للجرام حيث يسجل المعدن الأصفر بداية من شهر أغسطس تراجع الأمر الذي يعد فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار  وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

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تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2260 جنيهًا

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أخبار التوك شو: الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة..وتحركات جديدة تضرب أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين وأيضا للراغبين فى الزواج وشراء الشبكة حيث يسعي الكثيرون أيضا إلي الادخار  حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1500 جنيها.

و يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589
عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373
عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265
عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941
عيار 14 بيع 1,497 شراء 1500
عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294
الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505
الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120
الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571


وبالنظر إلي أسعار الذهب تلاحظ هبوط سعر الجنيه الذهب الى 18120 جنيها بعد سجل قبل 4 شهور نحو 22400 جنيه  كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاض حيث اتجه المعدن الأصفر لوقف سلسلة من المكاسب استمرت 4 جلسات بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية انخفاض 0.4% إلى 1910.31 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1939.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

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الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب بعد كلمة رئيس الفيدرالي

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تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 1222.22 دولار فيما ارتفع البلاتين 0.9 % إلى 942.20 دولار.

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