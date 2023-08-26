أخبار التوك شو: الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة..وتحركات جديدة تضرب أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى :

رئيس رابطة تجار السيارات يوضح آليات توفير بيئة مناسبة لتوطين الصناعة

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن جنوب إفريقيا تعتمد في تصنيعها للسيارات على برنامج معين، ويعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة، ومكونات الإنتاج المصدرة محليا.

أرملة شهيد لـ السيسي: عمرنا ما كنا هنلاقي زيك وكلنا وراك

قالت مشيرة إسماعيل، أرملة الشهيد عماد الركيبي، شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنها تشعر بالفخر لما قامت به البلاد في مواجهة ومكافحة الإرهاب، معقبة: “ حقي وحق ولادي رجع من اهتمام الريس بينا وبولادنا”.



البداية من الوادي الجديد| الأوقاف تطلق مشروع إنارة المساجد بالطاقة الشمسية

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل مشروع إنارة المساجد بالطاقة الشمسية النظيفة، قائلًا: إن هذه الخطة جاءت تماشيًا مع خطة الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وهذا يعد تطبيقًا غاية في الأهمية خاصة بعد مؤتمر المناخ كوب 27.

بسبب كوباية شاي.. اندلاع حريق هائل في قطار بالهند| فيديو

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا لحريق يشب في قطار بالهند بسبب إصرار أحد الركاب على تحضير الشاي .

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمار وملاذ آمن وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة يشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيها سجل اليوم 1954 جنيها ، وعيار 21 سجل 2280 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل لـ 2800 جنيهًا.

"الطفل يونس" يفاجئ الإعلامية لميس سلامة بـ "بوسة على الهواء".. فيديو

استضافت الاعلامية " لميس سلامة " الطفل يونس " ووالدته البلوجر داليا جمال ووالده .

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

تتصدر حالة الطقس محركات البحث لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، وفي هذا الصدد إليكم أبرز توقعات هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



زي ولادي.. أستاذة جامعية تقوم بكي أرواب التخرج للطلاب ذوي الهمم

تحدثت الدكتورة سلمى عبد المنعم، أستاذ اللغة والأدب العبري بجامعة سوهاج، عن تفاصيل مشاركتها في حفلة التخرج لطلاب من ذوي الهمم، حيث كانت مشاركتها إنسانية ومتفردة من خلال مساهمتها بـ “كي الأوراب” لهؤلاء الطلاب من أجل إسعادهم.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



مرتفع جوي ونشاط بالرياح| الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى و باقي محافظات الجمهورية.

