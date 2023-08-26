البداية من الوادي الجديد| الأوقاف تطلق مشروع إنارة المساجد بالطاقة الشمسية

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل مشروع إنارة المساجد بالطاقة الشمسية النظيفة، قائلًا: إن هذه الخطة جاءت تماشيًا مع خطة الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وهذا يعد تطبيقًا غاية في الأهمية خاصة بعد مؤتمر المناخ كوب 27.



وأضاف عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الوزارة عملت على تنفيذ عددًا من التوصيات الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وكانت البداية مع محافظة الوداي الجديد بـ 33 مسجد كمرحلة أولى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، إلى أنه جاري الإعداد لـ 50 مسجد في المرحلة الثانية للعمل بالطاقة الشمسية، حيث تسعى الوزارة جاهدة للتواصل مع باقي المحافظات ووضع خطة محكمة من أجل تزويد المساجد بالطاقة الشمسية، متابعًا أن محافظة الوداي الجديد تعد بيئة خصبة لسرعة التحرك بالعمل بالطاقة الشمسية.