زي ولادي.. أستاذة جامعية تقوم بكي أرواب التخرج للطلاب ذوي الهمم

تحدثت الدكتورة سلمى عبد المنعم، أستاذ اللغة والأدب العبري بجامعة سوهاج، عن تفاصيل مشاركتها في حفلة التخرج لطلاب من ذوي الهمم، حيث كانت مشاركتها إنسانية ومتفردة من خلال مساهمتها بـ “كي الأوراب” لهؤلاء الطلاب من أجل إسعادهم.



وقالت “عبد المنعم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، إن هذا العام شهد تخرج الدفعة رقم 18 من طلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج، وكان عددهم 35 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة سوهاج.



وتابعت الأستاذة الجامعية أنه تم الإعداد لحفل التخرج لمدة 10 أيام، معقبة:" يوميًا كنا متواجدين في المركز للإعداد للحفل وكان متبقي يوم واحد فقط على الحفل وفوجئت أن لم يكن هناك طلاب متطوعين مثل كل عام"، حيث كانت تتم عملية كي الأوراب بالتعاون فيما بينهم ولكن هذا العام كان الوقت ضيق؛ ولذلك تطوعت هي بكي الأوراب للطلاب.



واستطردت: “أنا فعلا بعتبرهم ولادي وأي حاجة بعملهم من منطلق حبي ليهم”.

