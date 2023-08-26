مرتفع جوي ونشاط بالرياح| الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى و باقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة اليوم أيضًا على أغلب محافظات الجمهورية؛ ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



طقس حار رطب خلال فترة النهار



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار وخاصة في فترة الظهيرة، أما خلال فترة الليل تسود أجواء صيفية معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء؛ والذ يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.