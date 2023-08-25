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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة مستمرة| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المنطقة: البسوا الكمامات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظوارهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن حالة التحسن في الأحوال الجوية مازالت مستمرة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط والتي تكون محملة ببخار الماء مما يعمل على زيادة نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة  الإحساس بارتفاع درجات حرارة خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، فيما تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية.
 

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فترة المساء تشهد نشاط نسبي في حركة الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن نشاط الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في المناطق الجنوبية وخاصة في محافظة الوادي الجديد، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات وخاصة في المناطق الصحراوية، كما يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 3.5 متر، فهو غير مؤهل تمامًا لأعمال الملاحة البحرية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطوبه الطقس

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