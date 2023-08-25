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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تتكرر عواصف السعودية في مصر؟|.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، حيث تتوقع أن تشهد بعض المناطق تغيرات جوية ملحوظة.


 

 

حالة الطقس على مدار اليوم

ومن المتوقع أن يسود طقسًا حارًا رطبًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد درجات حرارة شديدة، مع تواجد نسمات الرياح التي قد تخفف قليلاً من الإحساس بالحرارة.

 

ومع حلول ساعات المساء والليل، يتوقع أن يصبح الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يمكن أن يشهد شمال البلاد حالة من الطقس المعتدل والرطب.

احتمالية سقوط الأمطار

ووفقًا لبيانات الأرصاد، هناك احتمالية لسقوط الأمطار الرعدية بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق معينة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار متقطعة على مدار اليوم.

 

توقعات الرياح وارتفاع الأمواج

ومن المتوقع أن تستمر الرياح نشطة على بعض المناطق، مما قد يقلل من نسب الرطوبة ليلاً. وسرعة الرياح قد تتراوح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ويمكن أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.

 

أما ارتفاع الأمواج، فمن المتوقع أن يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، مما يجعل البحر غير مناسب للملاحة في تلك المناطق.

 

درجات الحرارة 

 

وتأتي درجات الحرارة يوم الجمعة، كالتالي:

 

- القاهرة 33- 25.

 

- العاصمة الإدارية 34- 24.

 

- 6 أكتوبر 34- 23.

 

- بنها 33- 23.

 

- دمنهور 32- 23.

 

- وادي النطرون 33- 23.

 

- كفر الشيخ 32- 23.

 

- المنصورة 32- 24.

 

- الزقازيق 33- 24.

 

- شبين الكوم 33- 24.

 

- طنطا 32- 23.

 

- دمياط 32- 24.

 

- بورسعيد 31- 24.

 

- الإسماعيلية 34- 23.

 

- السويس 34- 22.

 

- العريش 32- 23.

 

- رفح 30- 23.

 

- رأس سدر 35- 26.

 

- نخل 36- 21.

 

- كاترين 35- 17.

 

- الطور 35- 27.

 

- طابا 37- 25.

 

- شرم الشيخ 39- 30

 

- الإسكندرية 31- 23.

 

- العلمين الجديدة 30- 23.

 

- مطروح 32- 22.

 

- السلوم 32- 22.

 

- سيوة 36- 24.

 

- رأس غارب 38- 27.

 

- الغردقة 39- 29.

 

- سفاجا 39- 28.

 

- مرسى علم 39- 29.

 

- شلاتين 41- 31.

 

- حلايب 36- 29.

 

- أبو رماد 37-30.

 

- رأس حدربة 36- 29.

 

- الفيوم 36- 23.

 

- بني سويف 36- 23.

 

- المنيا 37- 23.

 

- أسيوط 38- 24.

 

- سوهاج 40- 25.

 

- قنا 43- 27.

 

- الأقصر 43-27.

 

- أسوان 44- 29.

 

- الوادي الجديد 42- 27.

 

- أبوسمبل 44- 30.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية الجمعة القاهرة الرياح

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