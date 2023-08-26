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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

 تتصدر حالة الطقس محركات البحث لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، وفي هذا الصدد إليكم أبرز توقعات هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد تواجه اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في محافظة الوادي الجديد، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء و جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين وعلى فترات متقطعة من اليوم.
 

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار وخاصة في فترة الظهيرة، أما خلال فترة الليل تسود أجواء صيفية معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء؛ والذ يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

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