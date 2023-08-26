أرملة شهيد لـ السيسي: عمرنا ما كنا هنلاقي زيك وكلنا وراك

قالت مشيرة إسماعيل، أرملة الشهيد عماد الركيبي، شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنها تشعر بفخر لما قامت به البلاد في مواجهة ومكافحة الإرهاب، معقبة: “ حقي وحق ولادي رجع من اهتمام الريس بينا وبولادنا”.



وأضافت أرملة الشهيد عماد الركيبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت"، أن لديها ثلاث أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات وكانت أمنيته أن يُسلم على الرئيس السيسي في التكريم الأخير في افتتاح الجامعة التكنولوجية وتحققت له أمنيته بالفعل.



وتابعت أن أبنائها يتمنوا أن يصبحوا ضباط مثل والدهم، فيما وجهت رسالة للرئيس السيسي: “حضرتك فخر لينا وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زيك وكمل وكلنا وراك”.