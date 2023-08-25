السر في إنجاز الأهداف.. المصريين الأحرار: السيسي هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية

قال النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن منذ البداية تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"ن تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، قائلا:" الرئيس السيسي هو مرشح الحزب وهناك اختلاف بين أن الحزب يدعمه وأن يكون مرشحا للحزب.

وأوضح رئيس حزب المصريين الاحرار، ان للحزب أهدافا فيما يخص الدولة، جميع تلك الأهداف تتحقق فى عهد الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة.

زراعة القمح

وأكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار، أن جميع الطموحات السياسية والاقتصادية المتمثلة فى المشاريع القومية حققها الرئيس السيسي.

وأضاف عصام خليل قائلا:" قبل الرئيس السيسي كانت مصر ممنوعة من زراعة القمح بأوامر من إحدى الدول، ومع تولي السيسي؛ تمت زراعة القمح، وإنتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن من القمح سنويا".