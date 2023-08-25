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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: أغلب الأحزاب السياسية أعلنت تأييد السيسي في الانتخابات المقبلة

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أسماء الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك عدد من الأحزاب أعلنت دعمها لترشح الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة، من بينها حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب المصريين الأحرار، حزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب المؤتمر، المصريين الأحرار. 

وأضاف بكرى،  طالما أن هذا الطرح موجود يعني أن هناك أسباب واقعية وراء الدعم المبكر للرئيس السيسى، مؤكدا وجود عدد كبير من الأحزاب التي دعمت الرئيس، غير التي ذكرتها. 

كمال أحمد عضو مجلس النواب السابق 

وقال كمال أحمد عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري إنه يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وأوضح كمال أحمد، أن الأحزاب التى أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي كانت مع الرؤية الواقعية الصحيحة فيما يخص استقرار الوطن. 

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