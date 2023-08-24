مصطفى بكري: عدد من الأحزاب أعلنوا دعمهم لترشح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك عددا من الأحزاب أعلنت دعمها لترشح الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة، وهي حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار، وحزب العربي الديموقراطي الناصري، وحزب المؤتمر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، إن الرئيس السيسي سيتقدم للترشح مع فتح الهيئة الوطنية للإنتخابات باب الترشح، مؤكدا أنه سيكون لكل مرشح البرنامج الإنتخابي الخاص به.

حقوق المنافسين جميعا

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على إتمام الانتخابات في جو ديمقراطي وتقر بحقوق المنافسين جميعا.