مصطفى بكري : البريكس أكبر تكتل اقتصادي عالمي في القرن الواحد والعشرين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس جنوب أفريقيا أعلن اليوم إنضمام مصر و5 دول لتحالف البريكس، مشيرا إلى أن هذا التكتل نقطة تحول هامة، وستبدأ فعالياته مطلع الموسم القادم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحالف البريكس، تكتل إقتصادي عالمي، مؤكدا أن روسيا والهند لها سيطرة على سوق الحبوب، ودول صناعية مثل الصين، لذا فأن تكتل البريكس" يمتلك 26% من الناتج الإجمالي العالمي.

تقليل الضغط على الدولار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تكتل “البريكس” أكبر تكتل إقتصادي عالمي في القرن الواحد والعشرين، لذا فإن إنضمام مصر سيعمل على تقليل الضغط على الدولار.