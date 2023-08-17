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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فواتير الكهرباء .. بكري يكشف عن قرار حكومي مهم

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه "احنا عايزين اشعب المصري يحس أن الدولة والحكومة بتسانده وبتدعمه.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحكومة قدرت الحالة التي بها الشعب المصري، ولكن نرغب في أن يتم العمل على الأسعار، وأن يكون هناك حملات على الأسواق، ووضع تسعيرة معينة على السلع، خاصة أن الناس تعبت من غلاء الأسعار"

 

 لتنتهي 17 أغسطس 2024.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوريا بمد عمل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لمدة عام لتنتهي 17 أغسطس 2024.

مصطفى بكري مجلس الوزراء أسعار بيع الكهرباء الطاقة الكهربائية

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