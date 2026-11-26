كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل مشروع "الكرة للغلابة" الذي طرحه النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بهدف إتاحة ممارسة كرة القدم مجانًا أمام الأطفال والشباب في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب من خلال ملاعب وساحات شبابية مفتوحة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، قدم لوزير الشباب والرياضة الدكتور جوهر نبيل فكرة رائعة جدًا تحت شعار "الكرة للغلابة"، وجاء ممثلو الوزارة في مجلس الشيوخ، وتمت مناقشات قوية جدًا".

وأضاف: "أبو زهرة طرح فكرة كرة الغلابة، وهي إنك تفتح ملاعب مصر وملاعب الشباب والساحات الشبابية، بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عشان الناس تمارس الرياضة وكرة القدم ببلاش".

وتابع: "من ضمن الأفكار إننا نرجع الساحات في الأماكن العامة، أو نستغل قطع الأراضي المملوكة للدولة وغير المستخدمة، اللي ممكن تكون متراكمة فيها القمامة، ونعيد تأهيلها وتحويلها إلى ساحات يمارس فيها الشباب والأطفال الرياضة، ويكون فيها كمان أنشطة للدروس والثقافة وكل شيء، من غير ما تكلف الشاب جنيه".

وأوضح: "المشروع تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، ويكون فيه تعاون مع القطاع الخاص، لكن مش بهدف تأجير الملاعب للناس، زي اللي بيحصل في بعض مراكز الشباب، بالعكس، الناس هتمارس الرياضة مجانًا، والقطاع الخاص يتولى الإدارة ويستفيد من وضع إعلانات على أسوار الساحات أو إقامة بعض المحلات، ويتحمل إنشاء هذه الساحات".

وأشار شبانة إلى أنه شاهد نموذجًا يجري تجهيزه في منطقة العباسية، قائلًا: "أنا شخصيًا شفت نموذج في العباسية بيتجهز دلوقتي، وبهنئ وزير الشباب والرياضة على سرعة تلبية توجيه رئيس الجمهورية".

وتحدث شبانة عن آلية اكتشاف المواهب ضمن المشروع، قائلًا: "دي من التوصيات والأفكار اللي خرجنا بيها من منتدى مصر 2026، والنائب مصطفى أبو زهرة طرح فكرة كرة الغلابة، وإن الملاعب تفتح يومي الخميس والجمعة عدد ساعات معين ببلاش".

وأضاف: "أبو زهرة قال كمان إن اتحاد الكرة هيبعت مدربين، وناس تشوف الولاد الصغيرين وتكتشف المواهب منهم وتبعتهم، لأن المشاركة هتكون مجانية".

وكشف شبانة عن وجود توجه للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لتنفيذ المشروع، موضحًا: "الفكرة اتناقشنا فيها من كام يوم داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وهيكون فيه بروتوكول بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة".

واختتم: "المشروع يشرف عليه اتحاد الكرة فنيًا لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة واكتشاف المواهب مجانًا، بينما تتولى وزارة الشباب والرياضة الإشراف الإداري والفني، وتوفير الملاعب والإنشاءات والجوانب اللوجستية".