طرح النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، خلال مناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لإطلاق مشروع قومي تحت شعار «الكورة للغلابة» لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يربط اللاعبين بمراكز الشباب القريبة من محل إقامتهم، ويتيح لهم فرصة ممارسة كرة القدم وصقل قدراتهم دون أي أعباء مالية.

وأوضح أبو زهرة أن فكرة المشروع تقوم على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والإمكانات المتاحة بمراكز الشباب، وتحويلها إلى نقاط ارتكاز لاكتشاف المواهب في القرى والمدن والنجوع، بحيث يتمكن أي طفل أو شاب من التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، وتحديد محل إقامته والمركز الأقرب إليه، والتعرف على مواعيد التدريبات والمباريات والتجمعات الرياضية بسهولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى إمكانية تنظيم تدريبات أسبوعية داخل مراكز الشباب وفق جداول زمنية محددة، مع تخصيص مدربين ومسؤولين لمتابعة اللاعبين وتقييم مستوياتهم، وتسجيل العناصر المتميزة على التطبيق، بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة للمواهب الكروية في مصر، مؤكداً أن المشروع يستهدف الوصول إلى الموهوبين في المناطق البعيدة ممن لا يملكون القدرة المالية للانضمام إلى الأندية أو الأكاديميات الخاصة.

وتتضمن الرؤية تنظيم تجمعات لاكتشاف المواهب كل ثلاثة أشهر، عبر تقسيم الجمهورية إلى قطاعات جغرافية، بحيث تضم كل مجموعة من المحافظات تجمعاً رياضياً يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مدربين وكشافين متخصصين، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفادة من خبراته الفنية، تمهيداً لإقامة معسكرات تأهيل بالمدن الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الأندية للتعاقد مع العناصر المتميزة.

وشدد أبو زهرة على أن تنفيذ المبادرة لا يتطلب إنشاء منشآت جديدة أو تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، بل يعتمد على تعظيم الاستفادة من الملاعب والخبرات القائمة، مع فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص والرعاة لدعم المشروع وتوفير الأدوات والملابس الرياضية، مختتماً بأن الهدف هو منح كل موهبة في قرى ونجوع مصر فرصة عادلة للوصول إلى النجومية وتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.