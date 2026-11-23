عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني العتال، وكيل اللجنة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة والجهات الحكومية المعنية.

تطوير استاد أسيوط وإصدار كود موحد لسلامة الملاعب

وتناول الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، بشأن تطوير استاد أسيوط الرياضي ورفع كفاءة منشآته وملاعبه وصالاته الرياضية، إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب مصطفى أبو زهرة، بشأن إصدار كود موحد لاشتراطات السلامة بالملاعب الخماسية، وإنشاء هيئة موحدة أو شركة وطنية متخصصة في إنشاء وصيانة ملاعب كرة القدم.

هاني العتال: الصيانة الدورية ضرورة للحفاظ على البنية التحتية الرياضية

وأكد النائب هاني العتال، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب والمنشآت الرياضية، بما يضمن استمرار ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة آمنة ومنتظمة، سواء داخل مراكز الشباب أو الأندية.

وحذر من أن إهمال أعمال الصيانة يؤدي إلى تدهور البنية التحتية الرياضية، ويحرم الشباب من حقهم في ممارسة الرياضة داخل بيئة سليمة وآمنة.

وقال العتال إن تطوير الملاعب لا يقتصر على إنشاء منشآت جديدة، وإنما يشمل أيضًا الحفاظ على المنشآت القائمة ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن توحيد اشتراطات السلامة بالملاعب الخماسية يمثل خطوة ضرورية لحماية أرواح اللاعبين والمترددين عليها، فضلًا عن الإسهام في وضع معايير واضحة وملزمة للتشغيل والصيانة والتأمين.

توصيات اللجنة بشأن استاد أسيوط والملاعب الخماسية

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاقتراحات المقدمة، وسرعة العمل على رفع كفاءة وتطوير استاد أسيوط الرياضي، مع موافاة اللجنة بجدول زمني محدد للتنفيذ.

كما أوصت بدراسة إنشاء هيئة موحدة أو شركة وطنية مملوكة للدولة، تتخصص في إنشاء وتطوير وصيانة ملاعب كرة القدم على مستوى الجمهورية، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم.