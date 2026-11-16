مصطفى أبو زهرة: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر.. ولم يعترض على حسام حسن

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، يُعد أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مشيدًا بالتزامه الكبير داخل وخارج الملعب، وحرصه الدائم على تلبية نداء المنتخب الوطني.

وقال مصطفى أبو زهرة، إن محمد صلاح يمثل نموذجًا مميزًا للاعب المحترف، مؤكدًا أن علاقته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن لم تشهد أي أزمات أو اعتراضات من جانب قائد الفراعنة، رغم التغييرات التي طرأت على طريقة التعامل معه خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن صلاح يتمتع بدرجة كبيرة من الالتزام والانضباط، ويحرص دائمًا على تقديم صورة إيجابية للاعب المصري، مشيرًا إلى أنه من أكثر اللاعبين الذين يضربون المثل في الالتزام وتحمل المسؤولية في مختلف المواقف.

وشدد أبو زهرة على أن محمد صلاح لم يتسبب في أي مشكلة داخل معسكرات المنتخب، ولم يصدر عنه أي اعتراض على قرارات الجهاز الفني، مؤكدًا أن اللاعب يضع مصلحة منتخب مصر في المقام الأول، ويحرص على الظهور بصورة تليق بقيمة قميص المنتخب الوطني.

وأوضح أن وجود محمد صلاح في معسكر منتخب مصر لم يكن مرتبطًا باسم المدير الفني، سواء كان حسام حسن يتولى المسؤولية الفنية أو علي ماهر، مؤكدًا أن قائد الفراعنة كان سيحضر المعسكر في جميع الأحوال، انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية الوطنية ورغبته في تمثيل منتخب بلاده.

كما أشار مصطفى أبو زهرة إلى أن حضور هاني أبو ريدة أو عدم حضوره للقاء محمد صلاح لم يكن ليؤثر على قرار اللاعب بشأن الانضمام إلى معسكر المنتخب، في تأكيد واضح على التزام نجم الفراعنة وحرصه على تلبية نداء المنتخب المصري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح، معتبرًا إياه أحد أبرز رموز الكرة المصرية وأعظم اللاعبين الذين أنجبتهم مصر عبر تاريخها