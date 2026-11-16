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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: صلاح سيتخطى حسام حسن في سباق الهدافين

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أشاد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، بفوز منتخب مصر على مالاوي في بداية حقبة علي ماهر مع الفراعنة، مشيرًا إلى أن تجاوز محمد صلاح رقم حسام حسن في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب أمر طبيعي في ظل قدراته التهديفية واستمراره في الملاعب.


وقال خالد جاد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «علي ماهر لسه ماسك المنتخب من 4 أيام، المنتخب قدم مباراة جيدة وأداءً جيدًا، واللاعبون كانت لديهم دوافع لتقديم أداء جيد».
وأضاف: «نتمنى في المباريات المقبلة أن يقدم علي ماهر أداءً فنيًا جيدًا مع منتخب مصر، واضح أن هناك كيمياء بين اللاعبين وعلي ماهر، وحالة من الانسجام، والأداء كان مقنعًا وجميلًا، ونتمنى أن يواصلوا الأداء على هذا المنوال».
وعن سر الانسجام بين اللاعبين وعلي ماهر، قال: «أي تغيير بيكون له نتيجة إيجابية، اللاعبون أخذوا راحتهم في التحركات داخل الملعب، وربما تغيير المعاملة كان له طابع إيجابي على المنتخب».


وتابع: «أقدم الشكر لحسام حسن وجهازه السابق على ما قدموه مع المنتخب خلال الفترة الماضية».


وعن الجدل المثار بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر بين محمد صلاح وحسام حسن، قال جاد الله: «لا أتابع السوشيال ميديا، والخناقات بتكبر، محمد صلاح لسه قدامه مباريات كتير، وواضح أنه هيعدي حسام حسن، والاتنين مصريين، لكن السوشيال ميديا بتكبر المواضيع من أجل التريند، لكن واقعيًا محمد صلاح هيعدي رقم حسام حسن، ويسجل أكثر من 70 هدفًا».
وأوضح: «لا صلاح ولا علي ماهر ليهما دخل بموضوع الصور المنتشرة للثنائي وحالة الود، لكن ده عصر السوشيال ميديا واختلاق الأزمات والمشاكل».


وأشاد نجم الأهلي السابق بأداء محمد هاني، قائلًا: «محمد هاني قدم مباراة هائلة وممتازة دفاعيًا وهجوميًا، وسجل هدفًا عالميًا بهذا التكنيك، محمد هاني من اللاعبين الدوليين المحترمين، وأوقات بيتعرض لهجمات شرسة من خلال السوشيال ميديا».


وواصل: «من الأشياء التي تُحسب لعلي ماهر هدف ناصر ماهر وضمه للمنتخب، قلنا مسبقًا إن منتخب مصر يحتاج لصانع ألعاب مع حسام حسن، وضم ناصر ماهر اختيار موفق من علي ماهر، وسيكون له دور كبير في الفترة المقبلة».


وأكد جاد الله أن مواجهة مالاوي المقبلة لن تكون سهلة، مضيفًا: «علي ماهر لعب بطريقة هجومية في المباراة الأولى، وأعتقد أنه سيغير طريقة اللعب في المباراة المقبلة، ولا بد أن يكون هناك تركيز في كافة النواحي دفاعيًا وهجوميًا، وأعتقد أنه سيلعب على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة».
واستطرد: «علي ماهر ضم 5 أو 6 لاعبين في المعسكر، لاعبين نادينا حسام حسن بضمهم، ولكن جاء علي ماهر وضم هؤلاء اللاعبين، ومن المفترض ألا يقف الأمر على لاعبين معينين، وأن يكون هناك تجديد للدماء باستمرار، والفترات المقبلة ستشهد ضم لاعبين جدد وفقًا لمستوياتهم وتألقهم، وأعتقد أن المرحلة المقبلة مهمة لعلي ماهر والجهاز المعاون من أجل تطوير المنتخب، ويجب أن يتابعوا الدوري بشكل جيد».


وتطرق جاد الله للحديث عن مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة في الدوري، قائلًا: «مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون قوية للغاية، والأهلي لا شيء أمامه سوى الفوز بالمباراة، لأن بيراميدز لو فاز سيوسع الفارق في صدارة الدوري، وستكون الأمور صعبة على الأهلي».


واختتم تصريحاته قائلًا: «فريق بيراميدز من أفضل الفرق في الدوري، وأعتقد أنه الأقرب لحسم لقب البطولة هذا الموسم».

محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة

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