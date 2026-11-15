صحف عالمية تشيد بما قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر: إنجازات تاريخية رغم أصعب الفترات

سلطت صحف عالمية الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققها النجم المصري محمد صلاح بقميص منتخب مصر، مشيدة بما قدمه قائد الفراعنة خلال مسيرته الدولية، رغم مروره مع المنتخب بأصعب الفترات في تاريخه.

واستعرضت التقارير أبرز إنجازات محمد صلاح، والتي جاء في مقدمتها قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم مرتين خلال 8 سنوات، بعد غياب دام 28 عامًا، إلى جانب تحقيق أفضل نتيجة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال، بالوصول إلى دور الـ16.

كما نجح صلاح في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر، فضلًا عن تسجيله 107 مساهمات تهديفية، ما بين أهداف وصناعة، خلال 123 مباراة دولية.

وأكدت هذه الأرقام القيمة الكبيرة لما قدمه محمد صلاح مع المنتخب الوطني، بعدما نجح في تحقيق كل هذه الإنجازات خلال واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها الكرة المصرية.