رؤية واقعية لاستقرار الوطن .. برلمانى سابق : أدعم ترشح السيسي للرئاسة

قال كمال أحمد عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري إنه يدعمترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وأوضح كمال أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الأحزاب التى أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي كانت مع الرؤية الواقعية الصحيحة فيما يخص استقرار الوطن.

قبل سنوات

وتابع عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري: أن الرئيس السيسى قبل سنوات خاض الانتخابات وأدار الدولة بنجاح فى أحلك الأوقات فكيف لا يتم دعمه الآن.، لافتا أن مرشحى الرئاسة مواطنون مصريون متساوون أمام القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري مقبلين على انتخابات رئاسية فى ظل تحديات عالمية كبيرة، والانتخابات إدارة لتداول السلطة، والأهم من الانتخابات استقرار الوطن فى ظل الظروف الداخلية والخارجية.