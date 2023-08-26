الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب بعد كلمة رئيس الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس سجل ارتفاعًا أسبوعيًا بعد كلمة رئيس الفدرالي الأميركي في جاكسون هول.

وترك جيروم باول الباب مفتوحًا أمام رفع مستقبلي لمعدلات الفائدة والإبقاء على السياسة التشددية لوقت أطول.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1914.16 دولار للأونصة في ختام تعاملات الجمعة. لكن المعدن النفيس سجل مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 1.38%.



وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس "من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارًا".

وأضاف "من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب".



وحقق الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على مكاسب بنسبة 6.60% عند 24.2 دولار للأونصة وارتفع البلاتين بنسبة 3.83% إلى 944.72 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 2.6% إلى 1223.28 دولار للأونصة.