400 جنيه خلال ساعات| مفاجأة بأسعار الذهب الآن والجرام يبدأ بـ1500 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا جديدا في مصر، بعدما شهد سعر الأوقية هبوطا قويا بقوة في الأسواق العالمية ليسجل سعر الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور.

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ويبحث الآلاف من الراغبين في شراء الذهب عن سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر في محلات الصاغة المختلفة، بينما يبدأ سعر الجرام الأقل وعيار عيار 14 بنحو أقل من 1500 جنيه للبيع وأكثر قليلا ببضع جنيهات للشراء.

الذهب

400 جنيه

تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، بنحو 400 جنيه إلى 17,840 جنيها بعد 18250 قبل يومين، و 18560 جنيها قبل أيام، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر، بفارق يزيد إلى 4500 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وشهد سعر جرام الذهب من عيار 18 والذي يبحث عنه الكثير لشراء المصوغات الذهبية للشبكة ، تراجعا مقارنة بالقفزة التي حدثت قبل أيام، ليبدأ سعره اليوم بداية من 1,911 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

أسعار المعدن مباشر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,583 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,260 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء ، من عيار 18: 1,937 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,507 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 17,840 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العقود الفورية، عيار 24: 1895 دولارا بعد 1,944 قبل 11 يوما و2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

أما عن أسعار الذهب بالمصنعية اليوم خاصة عيار 21 وعيار 18 ، محل بحث الكثير ـ إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

كما يتم احتساب المصنعية على جرام الذهب المستعمل بنحو بين 20-30 جنيها فقط، فيما يبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام.