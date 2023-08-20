نزل 180 جنيها.. الذهب ينهار مجددا | اعرف سعر عيار 21 الآن

تواصل أسعار الذهب الإنخفاض المتتالي حتى اليوم الأحد 20 أغسطس ليصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2,250 جنيها .

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ بداية اغسطس وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:-

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429

وبمقارنة أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات السبت 12 اغسطس نجد هبوط السعر لما يقرب من 180 جنيها حيث سجل وقتها 2430 جنيه وتعد أعلي سعر خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة للذهب وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور محضر الفيدرالي، إلى جانب تقييم آفاق النمو الصيني في ظل اضطرابات القطاع العقاري.

فيما استقرت أسعار الذهب تسليم ديسمبر عند مستوى 1916.5 دولار للأونصة إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5 %.

كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1889 دولارًا للأونصة، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية بـ 1.3 بالمئة للأسبوع الرابع على التوالي.

وتشير التوقعات إلي إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على النطاق الحالي للفائدة عند 5.25 % إلى 5.5 %، حتى نهاية العام الجاري.

وكانت شركة "إيفرغراند" الصينية تقدمت بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة، وسط إجراءات إعادة هيكلة ديونها الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان، في ظل استمرار أزمة القطاع العقاري في البلاد.