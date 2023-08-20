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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزير التموين يكشف سبب ارتفاع سعر الذهب رغم انخفاضه عالميًا |فيديو

الذهب
الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 200 جنيه، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب والسبائك، وخف الطلب بداية من الأسبوع الحالي.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بيزنس"، عبر فضائية "صدى البلد2"، أن مبادرة "زيرو جمارك"، ستساهم في خفض أسعار الذهب، مؤكدا أن تلك المبادرة تسمح بدخول أي كميات من الخارج مع دفع 14% رسم قيمة مضافة على المصنعية.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب الآن جيدة، مؤكدًا أن متوسط الأسعار 2220 جنيهاً ومتوقع أن يعود إلى  2150 جنيهًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار ناجي فرج إلى أن مبادرة "زيرو جمارك" عوّضت نقص واردات المصريين من العملة الأجنبية، مؤكدا أن زيادة رصيد مصر من الذهب شيء جيد للاقتصاد المصري.

 

 الربع الأخير من هذا العام

واسستكمل تصريحاته قائلا “إنه نتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الربع الأخير من هذا العام"  .

 

الذهب السبائك زيرو جمارك أسعار الذهب المصنعية

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