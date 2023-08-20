1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023، في البنوك المصرية.

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بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

بلغ سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، الإسكان والتعمير، الإسكندرية، الامارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الاول،الكويت الوطني".

أما الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا جديدا، بعد انهيار أسعار المعدن عالميا في موجة تراجع لم تحدث منذ شهور، إذ فقد سعر الأوقية ما يقرب من 170 دولارا من أعلى سعر سجلته في شهر مايو الماضي.

ويهتم المقبلون على الخطوبة بالبحث عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المختلفة في مصر، إذ تراجع الجرام من عيار 21 من 2280 جنيه إلى نحو 2230 جنيها خلال ساعات فقط، فيما يبدأ سعر الجرام من عيار 12 اليوم 1,274 جنيها.