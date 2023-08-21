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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة في الأسواق العالمية ليسجل سعر الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور، فيما سجل سعر الجرام من عيار 21 الآن في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة.

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هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر 

وهبط سعر الذهب اليوم بعدما سجل سعر جرام عيار 21، 2280 جنيها قبل ساعات ، ليسجل اليوم نحو 2235 جنيها اليوم كحد أدنى في السوق، فيما سجل تراجعا يزيد على 600 جنيه من 2850 جنيها في إبريل الماضي.

سعر الذهب الآن

يعتبر سعر الذهب الآن في محلات الصاغة أبرز ما يبحث عنه الراغبون في البيع أو الشراء ، إذ تراجع الجرام من عيار 18 من نحو 2500 جنيه إلى 1,916  جنيها ، فيما يبدأ سعر الجرام من عيار 12 اليوم 1,277  جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

وتعتبر أسعار المعدن لحظة بلحظة ما يبحث عنها المهتمين بسوق الاصفر، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,566 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,245 جنيهًا للشراء.
الذهب 

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,924 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,497 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,840  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العقود الفورية، عيار 24: 1889 دولارا بعد 1,944 قبل 10 أيام  و2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب اليوم الاثنين

أما عن سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، فتراجع إلى 17,880 جنيها بعد 18250 قبل ساعات، و 18560 جنيها قبل أيام، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر، بفارق يزيد إلى 4600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم خاصة عيار 21 وعيار 18 ، محل بحث الكثير ـ إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

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